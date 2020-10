Gynaecologe krijgt 6 maanden cel wegens onwettige uitoefening geneeskunde

Herk-de-Stad - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag een 64-jarige arts uit Herk-De-Stad bij verstek veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een geldboete van zesduizend euro. De vrouw was werkzaam als gynaecologe. Ze bleef echter als gynaecologe aan de slag, terwijl ze door de Orde der Geneesheren geschorst was. Ze bleek ook zonder de vereiste vergunningen geneesmiddelen in te voeren vanuit China.

De feiten van september en oktober 2017 kwamen aan het licht toen een van haar patiënten op de spoedafdeling van het Jessaziekenhuis terechtkwam. Toen de politie bij beklaagde aanbelde, zat er in de wachtzaal een zwangere vrouw.

In februari 2017 hadden speurders haar ook in de gaten gekregen wegens de invoer van geneesmiddelen. Het ging om een botox-variant en een figuurcorrigerende gel. De gynaecologe had er geen vergunningen voor. Bovendien ging het om producten die niet conform de bepalingen van de geneesmiddelenwet waren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten had hieromtrent vaststellingen gedaan.

De arts stuurde haar kat naar de rechtbank. Haar intussen failliet verklaarde vennootschap met maatschappelijke zetel in Ukkel werd veroordeeld tot een boete van 8.000 euro. De firma ging in september 2020 op de fles.