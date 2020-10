Moslimexecutieve en CIB veroordelen aanvallen tegen Frankrijk

Het Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) drukken met één stem “hun diepe ontzetting uit over de tragedie die Frankrijk opnieuw treft”. Donderdag doodde een jonge man drie mensen in een kerk in Nice en werd een bewaker van het Franse consulaat in Jeddah, in Saoedi-Arabië, ook het slachtoffer van een aanval.