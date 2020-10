Onze man op de plek die al 40 jaar op de winnende president stemt: “Ik zie er nog een tweede burgeroorlog van komen”

Alle ogen zullen op verkiezingsdag gericht zijn op één plek in strijdstaat Florida. Pinellas, kanarie in de Amerikaanse koolmijn. Hier hebben ze de afgelopen 40 jaar altijd – op één keer na – op de winnende presidentskandidaat gestemd. Het is de ultieme swingcounty in de ultieme swingstaat. “Zeggen dat we hier verdeeld zijn, is een understatement. Ik zie er nog een tweede burgeroorlog van komen.”