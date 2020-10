Bel20 kan verlies niet ombuigen en glijdt verder af

De Brusselse beurs heeft donderdag de dalende trend niet kunnen ombuigen. De Bel20-index gleed na de zware terugval van daags voordien bijkomend 0,37 procent af tot 3.036,59 punten.

Verlies was er bij de indexwaarden vooral voor Telenet, dat 3,55 procent wegzakte tot 31,54 euro. De telecom- en mediagroep wil de komende jaren nochtans een dividend van minstens 2,75 euro uitbetalen. Dat vervangt zijn oorspronkelijke plan om 50 tot 70 procent van de aangepaste vrije kasstroom uit te keren. Over 2020 zal het alvast 2,75 euro zijn: de helft als voorschot in december, de andere helft als slotdividend in mei volgend jaar. Over het derde kwartaal daalde de omzet van het bedrijf intussen met 2 procent tot 638 miljoen euro, de aangepaste bedrijfskasstroom zakte 5 procent tot 343,1 miljoen euro.

Ook Galapagos verloor meer dan 3 procent. De biotechtitel werd 2,72 procent bijgeknipt tot 100,30 euro.

Op de tweede rij kreeg Biocartis een tik van 19,98 procent bij een slotkoers van 3,33 euro. In de late namiddag werd de handel in het aandeel geschorst, en nabeurs bevestigde het diagnostiekbedrijf dat de samenwerking met het Amerikaanse Exact Sciences voor de ontwikkeling van een snelle borstkankertest wordt stopgezet.

Winst was er bij de grote waarden dan weer vooral voor Barco en WDP, die beide meer dan 3 procent verdapperden. De visualisatiegroep veerde 3,37 procent op tot 13,19 euro. De vastgoedinvesteerder dikte 3,14 procent aan tot 28,24 euro.

AB InBev tikte 0,51 procent hoger af op 45,49 euro. De brouwer verkocht tijdens het derde kwartaal 146,6 miljoen hectoliter bier. Dat was 1,9 procent meer dan in dezelfde periode van 2019. De omzet steeg daarbij met 4 procent tot 12,8 miljard dollar. De onderliggende winst evolueerde van 1,87 miljard dollar naar 1,60 miljard dollar. Niettemin besliste het bedrijf om dit jaar geen interimdividend meer uit te keren en het geld in kas te houden.

Bij de kleinere waarden werd Bone Therapeutics 7,63 procent meer waard bij een slotkoers van 2,82 euro. De biotechonderneming verkoopt een productiefaciliteit in Charleroi aan het Amerikaanse Catalent Pharma Solutions. Na terugbetaling van een lening van 3 miljoen en bestaande verplichtingen van 3 miljoen euro houdt ze nog 6 miljoen euro over voor de versterking van haar onderzoek naar de behandeling van botproblemen.

Shurgard tikte 2,80 procent hoger af op 36,70 euro. De aangepaste netto courante winst van de beheerder van opslagruimtes steeg in het derde kwartaal met 8,3 procent tot 31,7 miljoen euro.

Sioen klom 2,52 procent tot 18,30 euro. In de loop van de handel werd de notering echter stilgelegd. Dat liet de familiale referentieaandeelhouders toe om hun intentie tot een beursexit bekend te maken. Ze bieden 23 euro per titel die ze nog niet bezitten.

Befimmo steeg 0,45 procent tot 33,35 euro. De vastgoedinvesteerder behoudt zijn prognose om over 2020 een dividend van 2,24 euro uit te keren. Daarvan wordt al 1,68 euro in december betaald. Het vastgoedfonds zag zijn netto courante winst in de eerste negen maanden wel van 64,3 miljoen euro naar 61,8 miljoen euro dalen.