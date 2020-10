Antwerp rekent in Europa League op goals van Mbokani en Refaelov, Tottenham zonder Alderweireld maar met Bale

Antwerp-trainer Ivan Leko rekent donderdag op de tweede speeldag van Europa League-groep J in de clash tegen Tottenham Hotspur op hetzelfde elftal dat afgelopen weekend Beerschot (3-2) in de derby over de knie legde. Bij de Spurs begint Gareth Bale, maar Toby Alderweireld moet vrede nemen met een plaats op de bank. Ook prijsschutter Harry Kane staat niet in de basis.

Leko sleutelt niet aan zijn elftal dat naar de leiding klom in de Jupiler Pro League. Doelman Jean Butez krijgt een driemansdefensie voor zich, met centraal Jérémy Gelin, die steun krijgt van Ritchie De Laet en Abdoulaye Seck. Martin Hongla en captain Faris Haroun vormen de as op het middenveld, Koji Miyoshi (rechts) en Simen Juklerød (links) staan op de wingbacks. Pieter Gerkens, Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani moeten voorin voor de aanvallende impulsen zorgen.

De Spurs zijn bezig aan een bijzonder druk najaar en coach José Mourinho had woensdag al laten verstaan dat hij zou roteren. De Portugees houdt woord en gunt sterkhouders als Harry Kane en Son Heung-min rust. Bale, gehuurd van Real Madrid, start wel in de basis, net als Dele Alli en Steven Bergwijn.

Toby Alderweireld krijgt van Mourinho geen basisplaats in zijn thuisstad. De 31-jarige Rode Duivel en Antwerpenaar, die al op jonge leeftijd naar het buitenland vertrok, verklaarde eerder dat het een “heel speciaal gevoel” zou geven in Antwerpen op de grasmat te staan. De verdediger kan dus hoogstens rekenen op een invalbeurt.

Antwerp heeft in aanloop naar de kraker de wind in de zeilen. The Great Old klom afgelopen weekend naar de kop van de Jupiler Pro League, na een zege in de derby tegen Beerschot (3-2). Het stamnummer 1 begon de EL-groepsfase vorige week ook uitstekend, met een 1-2 zege bij de Bulgaren van Ludogorets. Tottenham hield op de openingsspeeldag de punten vlot thuis tegen het Oostenrijkse LASK Linz (3-0). LASK ontvangt op de tweede speeldag Ludogorets.

De Spurs staan na zes speeldagen op de vijfde plaats in de Premier League, op twee punten van leiders Everton en Liverpool.

Opstellingen:

Antwerp: Butez - De Laet, Gelin, Seck - Miyoshi, Hongla, Haroun (cap), Juklerød - Gerkens, Refaelov, Mbokani. Coach: Ivan Leko (Kro)

Tottenham: Lloris (cap) - Reguilon, Davies, Sanchez, Aurier - Winks, Lo Celso - Bale, Alli, Bergwijn - Carlos Vinicius. Coach: José Mourinho (Por)