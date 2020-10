Verzorgster stal 10.000 euro van bejaarde man

Een bejaardenverzorgster uit Wezembeek-Oppem heeft zich donderdag moeten verantwoorden voor de Brusselse correctionele rechtbank, omdat ze één van haar patiënten 10.000 euro lichter had gemaakt. De 32-jarige vrouw had de bankkaart en code van de man bemachtigd en daarmee zijn spaarrekening geplunderd. Het parket Halle-Vilvoorde eiste een werkstraf, iets waar ook de verdediging zich in kon vinden.

De feiten kwamen aan het licht, toen een dertiger opgepakt werd omdat hij geseind stond na een veroordeling voor drughandel. In zijn portefeuille vond de politie niet alleen zijn eigen bankkaart, maar ook die van een andere man.

Die man bleek te verblijven in een rusthuis in Wezembeek-Oppem, en toen de politie hem contacteerde, stelde hij vast dat zijn bankkaart en de post-it waarop hij de code had geschreven, verdwenen waren uit zijn portefeuille. Toen de politie vaststelde dat de partner van de opgepakte dertiger in het rusthuis werkte, sloot het net zich al snel.

“Mevrouw bekende dat ze de bankkaart en code had gestolen”, sprak het parket. “Daarmee haalde ze 10.000 euro van de spaarrekening van de bejaarde, waarmee ze elektronica, kledij en een trip naar Parijs betaalde.”

Hoewel de vrouw al tweemaal eerder veroordeeld was, kon het parket zich verzoenen met een werkstraf. Ook de verdediging pleitte daarvoor.

“Ondanks haar jonge leeftijd heeft mijn cliënte al een schuldenberg van 150.000 euro opgebouwd, vooral dankzij haar intussen ex-partner”, klonk het. “Ze probeert die schulden nu beetje bij beetje af te betalen en is daarvoor in schuldbemiddeling. Een boete of een gevangenisstraf zou haar financiële situatie alleen maar meer precair maken.”

De rechtbank spreekt zich uit op 3 december.