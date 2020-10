Hackers stelen 2,3 miljoen dollar van Republikeinen in Wisconsin

Volgens de Republikeinen van de Amerikaanse staat Wisconsin hebben hackers 2,3 miljoen dollar (1,9 miljoen euro) van de partij gestolen. De partijafdeling schakelde de federale politie (FBI) in, zei voorzitter Andrew Hitt donderdag in een gesprek met de conservatieve zender Fox News.

De inbraak in het IT-systeem werd vorige donderdag opgemerkt. Het gestolen geld moest voor de aanzuivering van openstaande rekeningen dienen, zei hij.

De hackers sloegen hun slag door middel van phishing. Daarbij worden bijvoorbeeld via fictieve e-mails logingegevens ontfutseld aan internetgebruikers. Vier jaar geleden verkregen vermoedelijk Russische hackers met deze methode toegang tot e-mails van de Democraten, die ze kort voor de presidentsverkiezingen bekendmaakten.

In de noordelijke staat Wisconsin, niet ver van de grens met Canada, haalde Donald Trump in 2016 een nipte overwinning. Nu ligt zijn Democratische uitdager Joe Biden op kop in de peilingen.

“Hoewel een groot bedrag gestolen werd, loopt onze campagne met volle inzet en alle middelen verder, om te verzekeren dat president Donald J. Trump op 3 november wint in Wisconsin”, deelde de partij mee.