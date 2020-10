Bejaarde vrouw en zoon zaten wekenlang dood in zetel, doodsoorzaken niet duidelijk

Een 84-jarige Britse vrouw en haar 60 jaar oude zoon hebben wekenlang in hun woning dood in de zetel gezeten. Toen hulpverleners de twee vonden, waren hun lichamen deels in staat van ontbinding.

Bij de vrouw stelden wetsdokters een sterke onderkoeling als doodsoorzaak vast, meldde de openbare omroep BBC. Bij de zoon konden ze niet meer achterhalen waaraan hij gestorven was.

Het voorval dateert al van half januari en deed zich in Bracknell, bij Londen, voor in een wooncomplex dat bouwvakkers wilden saneren. “Het is niet meer mogelijk vast te stellen wanneer ze gestorven zijn en of ze tegelijkertijd stierven”, zei een forensisch onderzoeker. In een vuilnisbak vonden de speurders wel een krant van begin december 2019.

Moeder en zoon waren niet volledig aangekleed. Ze zouden allebei erg teruggetrokken geleefd hebben en sinds jaren geen contact meer hebben gehad met hun verwanten. De woning was amper gemeubeld en had geen verwarming, zo lieten de speurders weten. De stroom was uitgeschakeld. De 60-jarige slechtziende man had wel ruim duizend euro (ruim 1.100 euro) op zak.