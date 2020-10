De swing states: de staten die presidenten maken of kraken

Joe Biden gaat de verkiezingen winnen, dat zeggen toch de peilingen. Maar dat zeiden ze in 2016 ook over Hillary Clinton. Om te voelen hoe de kaarten liggen, houdt u best dit lijstje met staten in het oog, waar winst of verlies de winstkansen definitief in het voordeel van Trump of Biden kan doen zwaaien. Dit zijn de swing states waar het gaat gebeuren.