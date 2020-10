Coronacommissaris: “Er zijn fouten gemaakt, ook door mij”

Coronacommissaris Pedro Facon is aanwezig in Terzake en wijst erop dat de politiek morgen niet mag twijfelen en verregaande maatregelen moet kunnen nemen voor heel het land. Hij pleit voor een eenduidige communicatie. Over een lockdown wil hij zich niet uitspreken.

De coronacommissaris aanwezig in Terzake kwam tekst en uitleg geven over de werking van zijn kabinet en de huidige coronacijfers. “We hebben er al voor gezorgd dat 400 patiënten beter verspreid zijn over het land om de zorg op te vangen. Maar dat zal ons niet altijd lukken als de cijfers blijven stijgen”, zegt Facon.

“De politiek moet morgen beseffen dat er eensgezindheid moet zijn en dat verregaande maatregelen op steun zullen rekenen. Morgen is de laatste kans om duidelijke extra maatregelen te nemen en te tonen aan de gezondheidszorg dat de politiek achter hen staat. De zorg is nu aan het dweilen waar de kraan open staat”, zei Facon.

“Politiek heeft te laat signaal opgepikt dat er maatregelen genomen moeten worden. Er zijn fouten gemaakt, ook door mij, daar moeten we lessen uit trekken. En de maatregelen die we nu nemen zullen we ook niet snel kunnen lossen.”

Opvallend de coronacommissaris heeft ook de langverwachte coronabarometer klaar maar zal er nog niet meer naar buiten komen. “De barometer heeft nu geen prioriteit, er zijn andere katten te geselen. Maar die zal op termijn wel gecommuniceerd worden.”