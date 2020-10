Bpost presenteert ‘magazijn van de toekomst’: QR-codes op de vloer leren robots pakjes sorteren

Brieven zijn romantisch, maar passé. Het grote geld valt tegenwoordig te verdienen met pakjesverdeling. Active Ants, dochteronderneming van Bpost, zet daarom robots in om ook kleine webshops en kmo’s te bedienen. De blauwdruk van hun gerobotiseerde magazijn ligt in het Nederlandse Roosendaal. Begin volgend jaar verrijst er eentje in Boom.