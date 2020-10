Hoge Raad voor Justitie: “geen doofpot” in zaak-Chovanec

De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) heeft in het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van Jozef Chovanec geen “pogingen om wat dan ook achter te houden” kunnen vaststellen. Dat deelt de HRJ donderdagavond mee, nadat hij zijn bijzonder onderzoek in de zaak heeft afgerond. Chovanec overleed in februari 2018 na een politie-interventie in de luchthaven van Charleroi.

In het rapport besluit de HRJ dat er “in alle openheid en met de actieve participatie van alle procespartijen gezocht wordt naar de waarheid, zowel à charge als à décharge”. Het was voor het eerst dat de HRJ in september een bijzonder onderzoek instelde over een gerechtelijk onderzoek dat nog niet afgesloten was. De HRJ zegt dat er wel lessen kunnen worden getrokken uit de zaak-Chovanec en formuleert daarom aanbevelingen.

