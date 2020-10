Hybride en elektrische auto’s voor het eerst populairder dan diesel in Europa

De verkoop van hybride en elektrische wagens in Europa lag in september voor het eerst hoger dan de verkoop van dieselauto’s. Dat stelt het in Londen gevestigde onderzoeksbureau Jato Dynamics.

Volgens de consultants werden er in september zowat 327.800 hybride en elektrische wagens verkocht in Europa. Zij hadden daarmee een marktaandeel van 25,3 procent, meer dan een verdubbeling op een jaar tijd. Dieselwagens hadden een marktaandeel van 24,8 procent, benzine was goed voor 47 procent.

“De overgang van verbrandingsmotoren naar hybride en elektrische vindt eindelijk plaats”, luidt het bij Jato. “De groei is vooral te danken aan beleidsmaatregelen en premies, maar ze toont ook aan dat consumenten bereid zijn de nieuwe technologieën te omarmen.”