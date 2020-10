Amerikaanse verkiezingen kostten liefst 12 miljard: veel gewone burgers gebruiken hun spaargeld opdat Trump zou verliezen

Net geen 12 miljard, zoveel euro zal tegen 3 november gespendeerd zijn aan de verkiezingsstrijd voor het Witte Huis en de tussentijdse verkiezingen in Congres en Senaat. Het is nog meer dan eerst was verwacht. Dat komt door een enorme opstoot aan donaties, vooral voor Joe Biden en de Democraten. Heel wat gewone Amerikanen waren de voorbije maanden bereid hun eigen spaargeld aan te spreken om ervoor te zorgen dat Trump geen vier jaar extra aan de macht blijft.