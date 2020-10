De laatste Belgische militaire piloot die vloog op D-Day is overleden: “Ik ben geen piloot maar een jager”

De laatste Belgische militaire piloot die op D-Day meevocht met de Britse luchtmacht, is overleden. Jeff Moureau uit Strombeek haalde bij de geallieerde landing in Normandië een Duitse bommenwerper neer. De veteraan uit de Tweede Wereldoorlog werd 99. “Maar ik had evengoed bij mijn eerste vlucht dood kunnen zijn. Zoals Albert, die voor mij vloog”, zei hij op het einde van zijn leven.