Belgische terrorismespeurders waakzaam na aanslagen in Frankrijk: “Dit kan snel internationaal uitbreiden”

Veiligheids- en inlichtingendiensten hebben in ons land alle ogen gericht op de terreurdaden in Frankrijk. “Wie beweert dat radicalisme dood is, heeft het bij het verkeerde eind”, zeggen terrorismespeurders.

“Radicalisme is een sluimerend gevaar, dat door om het even welke trigger opnieuw kan worden aangewakkerd. Voorlopig lijkt het een oorlog tussen geradicaliseerden en Frankrijk, ín Frankrijk. Maar de aanslag op een Frans diplomatiek gebouw in Saoedi-Arabië bewijst dat dit soort terreur internationaal snel kan uitdeinen. Wij moeten dus waakzaam zijn.”

Voorlopig blijft het dreigingsniveau in ons land op 2 staan op een schaal van vier, bevestigt dreigingsanalyst OCAD. “Op dit ogenblik wijst niets erop dat ons land geviseerd zou worden. Maar een nulrisico bestaat niet.” Volgens OCAD hebben grote aanslagen gepleegd door grote organisaties, zoals op 22 maart 2016 in Brussel, plaats geruimd voor individuele acties met minder gesofisticeerde wapens. “Het ontbreken van voorbereidende activiteiten maakt het tijdig opsporen van dergelijke acties, laat staan het voorkomen ervan, bijzonder moeilijk.”

“Lockdown-maatregelen maken proactief opsporen nog lastiger”, aldus onderzoekers. “Sociaal contact, waardoor geradicaliseerden toch nog ontmaskerd kunnen worden, valt helemaal weg. Net als de uitwisseling van ideeën, die mensen uit de gevaarlijke spiraal van radicale gedachten kunnen halen.”