“Geen doofpot na dood Chovanec op luchthaven van Charleroi”

“Er is geen doofpotoperatie op poten gezet na de dood van Jozef Chovanec (38), de Slovaakse aannemer die in februari 2018 stierf in een politiecel op de luchthaven van Charleroi.” Dat concludeert de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ), dat donderdagavond haar rapport over de zaak publiceerde. De tuchtoverheid van de agente die een ‘Nazi-groet’ bracht, bleef nochtans twee jaar in het ongewisse. Maar dat noemt de HRJ “een communicatiefout”.

Afgelopen zomer veroorzaakten de beelden van de politie-interventie uit 2018 veel commotie, omdat ze meer dan twee jaar onder de radar waren gebleven. Zelfs de politietop en de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vielen uit de lucht.

De HRJ, dat de werking van Justitie controleert, onderzocht ondermeer de beruchte ‘Nazi-groet’ die één van de agentes in de cel maakte. Uit het onderzoek blijkt dat de bewuste groet wel werd opgemerkt, en dat het ook in alle verslagen en processen-verbaal werd genoteerd. “Het werd niet verborgen”, schrijft de HRJ.

Niemand lichtte tuchtoverheid in

Maar niemand besloot om de tuchtoverheid van de federale politie hiervan actief op de hoogte te brengen. Daardoor kreeg deze de beelden pas afgelopen zomer te zien, toen ze in de pers verschenen. “Het parket van Charleroi, het parket-generaal of de onderzoeksrechter hadden dit vroeger kunnen melden”, zegt HRJ. “Uit het bijzonder onderzoek blijkt dat de gerechtelijke overheden beslist hebben om het politieoptreden niet te melden.”

De HRJ vindt dit “jammer’” maar noemt dit geen doofpotoperatie. “Het is een gebrek aan communicatie”, besluit de HRJ. “Niemand had de bedoeling om het gestelde gedrag te verbergen of te verdoezelen.”

Geluidsopnames in cel

De HRJ formuleert ook tien aanbevelingen. Zo moeten dergelijke dossiers in de toekomst sneller afgehandeld kunnen worden, en er moeten camera’s die ook geluid kunnen registeren in politiecellen worden geplaatst.