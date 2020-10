ONZE PUNTEN. Alleen maar uitblinkers bij Antwerp, Refaelov op zijn 34ste toch alweer de primus van de klas

Antwerp heeft donderdag op de tweede speeldag van Europa League-groep J een knappe stuntzege behaald tegen Tottenham Hotspur. Het stamnummer 1 won de topper in een leeg Bosuilstadion met 1-0, na een treffer van Lior Refaelov op het halfuur. De Israëliër was alweer dé man, maar eigenlijk waren er alleen maar uitblinkers bij The Great Old.