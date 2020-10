Moslimterrorist vermoordt drie kerkbezoekrs in Nice: “Zelfs in de ziekenwagen bleef hij ‘Allah akbar’ roepen”

Nog geen twee weken naar de moord op Samuel Paty is Frankrijk opnieuw opgeschrikt door moslimterrorisme. In de basiliek in Nice heeft een 21-jarige Tunesiër drie mensen vermoord met een mes. Ook elders in het land waren er pogingen tot aanslagen, uitgerekend op de verjaardag van de profeet Mohammed. President Macron reageerde vastberaden. “We zullen ons nooit overgeven aan de terreur.”