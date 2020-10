Dader aanslag in Nice kwam als vluchteling naar Europa en had enkel papier van Italiaanse Rode Kruis op zak

Dit is Brahim A., de 21-jarige dader van de aanslag in de basiliek Notre-Dame in Nice. De foto dateert van kort nadat politiemensen hem met verschillende schoten hadden uitgeschakeld. Hij raakte zwaar maar niet levensgevaarlijk gewond. De man, een Tunesiër, belandde vorige maand als vluchteling in Italië.

De Franse gendarmerie kon zijn identiteit donderdagavond nog niet bevestigen omdat ze eerst bijkomende onderzoeken willen doen. Onder meer via vingerafdrukken. Want hij had geen officiële papieren op zak had, enkel een formulier van het Italiaanse Rode Kruis.

Daarop staat dat hij werd geboren in Tunesië op 29 maart 1999. Volgens de Italiaanse autoriteiten zou hij eind september via Lampedusa in Italië zijn gearriveerd. Nadat hij eerst een dikke week in verplichte quarantaine verbleef, werd hij vrijgelaten en verdween hij. Met een bevel op zak om het land te verlaten.

Op 9 oktober zou hij door de politie van Bari zijn opgepakt en gefotografeerd. Daarna liet men hem vrij.

Of hij al langer in Frankrijk was en of hij zijn doel vooraf had geobserveerd, is momenteel nog niet duidelijk. Zeker is wel dat hij erg driest te werk is gegaan en minstens een slachtoffer, wellicht de koster, de keel heeft overgesneden met een mes met een lemmet van 17 centimeter.

In zijn tas werden nadien nog twee messen, een koran en twee gsm-toestellen gevonden. Die worden nu uitgelezen om te zien wie zijn contacten waren.

Allah Akbar

Kort na de aanslag viel de politie, de antiterreureenheid was nog niet ter plaatse, de kerk via de achterzijde binnen en schakelde de dader uit met verschillende schoten.

(Lees verder onder de video)

Video: Reuters

Zoals op de foto te zien is kreeg Brahim A., die niet gekend was bij de veiligheidsdiensten, ter plaatse de eerste zorgen toegediend voor hij naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Terwijl spoedartsen hem stabiliseerden en later in de ziekenwagen, bleef hij maar ‘Allah Akbar’ roepen.

De man heeft veel bloed verloren omdat hij verschillende keer geraakt werd door politiekogels. Onder meer in zijn rechter arm en schouder, links in zijn zij en in zijn dij ook. Hij wordt wellicht vandaag nog geopereerd in het ziekenhuis waar hij onder strenge bewaking is opgenomen.

Brahim A. drong donderdagochtend de basiliek Notre-Dame de l’Assomption in Nice binnen en stak er twee vrouwen en de koster van de kerk neer met een mes. De drie slachtoffers overleefden de aanslag niet.

Tunesië start onderzoek

De dader wordt officieel verdacht van drievoudige moord in een terroristische context.

Het Tunesische parket heeft intussen een onderzoek geopend naar de mogelijke betrokkenheid van een Tunesiër bij de mesaanval in het Franse Nice.

Het onderzoek startte van zodra er berichten waren dat de dader een 21-jarige Tunesiër zou zijn die eind september als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa was geregistreerd en in oktober illegaal in Frankrijk was aangekomen.

De Tunesische wet laat toe elke burger te vervolgen die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een terreurdaad, of het nu in Tunesië is of daarbuiten.