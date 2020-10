Dit weten we al over de slachtoffers in Nice: “Zeg mijn kinderen dat ik van hen hou”

Bij de aanslag op de basiliek Notre-Dame in Nice vielen drie slachtoffers. Twee vrouwen die in de kerk zaten. En koster Vincent Loquès. Een van de slachtoffers, een vrouw van 44 jaar, probeerde nog te vluchten. “Zeg mijn kinderen dat ik van hen hou”, zou ze nog gezegd hebben voor ze aan haar steekwonden is bezweken.

Het Franse gerecht was donderdagavond nog altijd bezig met het onderzoek in en rond de Notre-Dame-de l’Assomption in Nice en wachtte nog met het bevestigen van de namen van de drie slachtoffers.

Eentje is intussen wel bekend, die van Vincent Loquès. Hij was de koster en het manusje van alles in de basiliek . De koster, zelf geen geestelijke, laat een partner en twee kinderen achter.

Lekenmedewerker van de parochie Loquès opende ’s ochtends de deuren en sloot ze iedere avond weer af. “In feite deed hij alles. Koster, klusjesman, rondleidingen geven, missen helpen voorbereiden en in goede banen leiden, kaarsen aanvullen, hij zorgen dat de kerk verwarmd was. Een man uit de duizend”, zei de zwaar aangeslagen pastoor Philippe Asso donderdavond.

“Hij was groot en sterk. De terrorist moet hem verrast hebben, anders zou hij zich nooit zo maar laten doen hebben”, zeggen gelovigen.

“Vincent kwam oorspronkelijk uit Saint-Etienne de Tinée, aan de rand van Nice. Hij was al tien jaar koster van de basiliek. Het is een vreselijke tragedie en een groot verlies voor iedereen”, zegt pater Giordan die hem goed kende. “Vincent hielp, hij diende, hij gaf. Niets was hem te veel. Een man met een groot hart.”

Ren, ren, iemand is mensen aan het neersteken

Op het moment van de aanslag, gepleegd door een 21-jarige Tunesiër, was er geen eucharistieviering aan de gang. Maar de kerk was wel open zodat mensen er tot rust konden komen of even bidden. Dat deden de twee vrouwen die neergestoken werden, zo bevestigde nationaal procureur antiterrorisme Jean-Francois Ricard donderdagavond op een persconferentie.

Over hun identiteit is nog weinig bekend. Maar een van hen was een moeder van 44 jaar.

“Een vrouw kwam uit de kerk gelopen en riep: ‘Ren, ren, iemand is mensen aan het neersteken”, getuigt de ober van het Grand Cafe de Lyon. Kort nadien probeerde ook een van de slachtoffers zich nog in veiligheid te brengen. Maar even verder viel ze neer. Voor ze aan haar verwondingen bezweek, zei ze tegen een hulpverlener “zeg mijn kinderen dat ik van hen hou”.

Het derde slachtoffer was een vrouw van zestig jaar die bijna dagelijks in de basiliek kwam.