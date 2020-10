In veel kleine kerken op voorhand inschrijven om naar de mis te kunnen gaan

Wie zou het ooit durven voorspellen hebben dat er vooraf moet gereserveerd worden om naar de mis te kunnen gaan? In veel kleinere parochies is het nochtans zo om alles coronaproof te laten verlopen. Er mogen maar veertig mensen binnen, maar ze moeten wel ver genoeg van elkaar zitten. Met mondmasker.

De middernachtmis op kerstavond in de Sint-Pietersbasiliek in Rome is al afgelast. Voor het eerst sinds mensenheugenis. Ook bij ons schrappen sommige parochies erediensten. Of verplichten ze om vooraf te reserveren.

“Er mogen maar veertig mensen in de kerk zitten volgens de nieuwe maatregelen van de regering. En ze voldoende afstand houden”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van kardinaal Jozef De Kesel.

In grote kerken lukt dat, in kleinere parochies is het moeilijker. “Daarom moet er vooraf gereserveerd worden. Telefonisch of online. En wie de kerk betreedt, moet zijn naam op een lijst zetten.”

Ook de kerk beleeft woelige tijden door het coronavirus. Vormsels en eerste communies werden uitgesteld. Eerst werden 100 mensen in de kerk toegelaten, dan 200, nu weer maar 40. Met mondmasker. Ook de voorganger.

En bij de communie mag het mondmasker niet af maar mag de hostie pas in de mond worden gestopt wanneer je terug op je plaats zit.

In sommige parochies hebben ze gewoon alles afgeblazen. In Overpelt, Oudsbergen, Riemst en Voeren beslisten parochies al om alle missen te schrappen dit weekend. Anderen bekijken het week per week maar annuleren wel de belangrijke viering op Allerzielen. “Nabestaanden van overledenen krijgen dat het kruisje mee naar huis dat bij de uitvaart op de kist werd gelegd en nadien in de kerk hing. Die viering is nu op de meeste plaatsen uitgesteld. Jammer, want veel mensen hechten daar veel belang aan”, zegt De Kerpel.

Toch is er ook goed nieuws. “Mensen branden veel meer kaarsjes dan vroeger.”