Procureur in Frankrijk geeft uitleg bij aanslag Nice, “Wel degelijk een terroristische motief”

De Franse procureur Jean François Ricard heeft donderdagavond op een persconferentie tekst en uitleg gegeven bij de aanslag van donderdagmorgen in Nice. Bij de aanslag stierven drie mensen.

“Ik zou graag mijn oprechte medeleven meedelen voor de slachtoffers en hun families. Deze aanslag is de derde sinds 25 september, de dag van de aanslag voor het pand van Charlie Hebdo ”, begint de nationale aanklager voor terrorismebestrijding Jean-François Ricard.

14 kogels

“Wat de feiten betreft, kunnen in de stand van de eerste onderzoeken de volgende punten worden gemaakt. Om 06.47 uur zien we de dader het treinstation van Nice binnenkomen, hij wisselt daar zijn kleding. Hij vertrekt om 8.13 uur. Hij legt ongeveer 400 m om de basiliek te bereiken en zal daar minder dan een half uur blijven. Om 8.44 uur vlucht een vrouw naar de linkerkant van de basiliek. Om 08.57 uur kwam op verzoek van een oproeper een team van landelijke politieagenten tussenbeide en gingen ze langs de zijkant van de basiliek binnen. Daar werden ze geconfronteerd met de terrorist en die konden ze neutraliseren ”. Er werden maar liefst 14 kogelhulzen gevonden naast het lichaam.

Over de identiteit van de dader vertelde de procureur niets, wel weten we dat het gaat om 21-jarige Tunesiër.

De procureur bracht ook duidelijkheid over de slachtoffers, in de loop van de dag was er onder andere twijfel over de leeftijden van de vrouwen.

“Eén vrouw gevonden bij de ingang van het gebouw was 60 jaar oud. Ze had een zeer diepe wonde in de keel, net geen onthoofding.” Het tweede slachtoffer is “een 55-jarige man die als koster in de basiliek werkte en die ook een ernstige wonde aan de keel heeft”. Het derde slachtoffer is “een 44-jarige vrouw die stierf in een restaurant bij het gebouw aan meerdere verwondingen veroorzaakt door een mes.”

De terrorist had ook een zak bij, die gevonden werd, met persoonlijk bezittingen. Daarin zaten twee messen die niet gebruikt waren tijdens de aanslag. Maar er waren ook identiteitspapieren. Waaronder papieren van het Rode Kruis uit Italië waaruit blijkt dat hij in 2019 via Lampedusa Europa is binnengekomen.”

Tunesisch onderzoek

De procureur besluit dat het onderzoek wel degelijk in handen blijft van de antiterreurdienst in Frankrijk. Ze gaan er dus vanuit dat de moorden gepleegd werden met een terroristisch motief.

Het Tunesische parket heeft ondertussen een onderzoek geopend naar de mogelijke betrokkenheid van een Tunesiër. Het onderzoek startte van zodra er berichten waren dat de dader een 21-jarige Tunesiër zou zijn die eind september als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa was geregistreerd en in oktober illegaal in Frankrijk was aangekomen.

De Tunesische wet laat toe elke burger te vervolgen die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een terreurdaad, of het nu in Tunesië is of daarbuiten.

Het Tunesische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanslag veroordeeld en zegt nog eens “alle vormen van terrorisme, extremisme en geweld te verwerpen.”