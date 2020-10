Geert Meyfroidt (UZ Leuven) over situatie in ziekenhuizen: “Er is boosheid omdat dit ons opnieuw overkomt”

De Belgische ziekenhuizen deden donderdag een gemeenschappelijke oproep om de coronamaatregelen te verstrengen omdat ze dreigen overspoeld te worden met patiënten. Intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) vertelt in Vandaag over de situatie in de ziekenhuizen. Hij ziet dat de verpleegkundigen ver uit hun comfortzone worden gehaald om te helpen. “De mensen doen hun werk graag en stellen zich graag ten dienste van de maatschappij, maar er is ook een boosheid omdat dit ons opnieuw overkomt”, klinkt het.