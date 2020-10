Frank Vandenbroucke: “Geen vier, maar minstens acht weken strengere maatregelen”

De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zullen vrijdag in het Overlegcomité “onvermijdelijk” worden aangescherpt. En vier weken zullen niet voldoende zijn, misschien zelfs acht ook niet. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A).

Er moeten twee discussies worden gevoerd, zei Vandenbroucke op de Franstalige openbare omroep RTBF. “Ten eerste, de maatregelen aanscherpen en ervoor zorgen dat ze worden uitgevoerd. En ten tweede, nadenken over wat we op langere termijnen moeten doen. We willen kinderen naar school blijven sturen, maar er is natuurlijk spanning, met de bedoeling om de epidemie te vertragen.”

“Als je naar hun voorspellingen kijkt, zeggen epidemiologen dat je de maatregelen minstens acht weken moet volhouden” voordat ze effect hebben, aldus Vandenbroucke. Maar hij durft niet te zeggen of zelfs dat volstaat. Aan de vooravond van de herfstvakantie roept hij de Belgen op om hun verplaatsingen te beperken. “Laten we deze vakantie gebruiken om actie te voeren tegen het virus, en dus onze contacten te beperken.”