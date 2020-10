Katholiek onderwijs: “Toets geen leerstof die enkel via afstandsonderwijs is gegeven”

Het katholiek onderwijs raadt zijn scholen aan om geen toetsen of examens te organiseren over leerstof die enkel vanop afstand is gegeven. Volgens de koepel is de regelgeving daarover niet waterdicht en zouden scholen potentieel in het zand bijten wanneer ouders het resultaat van hun kind aanvechten.

“We hebben al een paar keer aangedrongen om dat te regelen via een speciaal coronadecreet”, zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Dat komt er maar niet van, dus raden we scholen aan om eerst nog eens in de klas terug te komen op de leerstof die vanop afstand is gegeven. Pas daarna kunnen dan toetsen of examens volgen.”

Volgens onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) kan dat opgevangen worden met een eenvoudige aanpassing van het schoolreglement, maar de katholieke koepel is daar niet van overtuigd.