Winkels dicht? Grenzen gesloten? Verbod op verplaatsingen? En wat met tweedeverblijvers? Dit ligt op tafel voor nieuwe lockdown

743 nieuwe opnames per dag: de druk op onze ziekenhuizen wordt stilaan onhoudbaar. Het Overlegcomité kan vandaag dus niet anders dan nóg strengere regels afkondigen. Maar hoe streng is de nieuwe lockdown? Een verbod op niet-essentiële verplaatsingen lijkt onafwendbaar. Over de niet-essentiële winkels is nog twijfel, maar ook daar willen de politici ver gaan.