De virologen kregen gelijk: wissel van de macht in expertenland

De kans dat ons land vandaag niet in lockdown gaat, lijkt onbestaande. Het doet terugdenken aan waar het is misgelopen: de versoepeling waarvoor verschillende experts zo hard waarschuwden. De nieuwe regering heeft duidelijk meer oor naar hun standpunten. Er is dan ook een wissel van de macht gebeurd in expertenland.

Vandaag om 13 uur komt het Overlegcomité opnieuw samen in het Egmontpaleis, om zich te buigen over nieuwe verstrengingen. Ze kunnen zich baseren op een rapport van adviesorgaan Celeval, waar de interne machtsverhoudingen duidelijk gewijzigd zijn.

Gisteren raakte immers bekend dat gezondheidseconoom Lieven Annemans ontslag neemt uit Celeval. Annemans pleitte in september vurig voor een versoepeling van de coronamaatregelen, en trok de correctheid van de info van gezondheidsinstituut Sciensano meermaals in twijfel. Mede onder zijn impuls versoepelde de regering-Wilmès op 23 september de coronaregels.

Toen al waarschuwden medische experts – zoals viroloog Marc Van Ranst en infectiologe Erika Vlieghe – voor de impact van de versoepelingen op de coronacurves. En nu de situatie in ons land volledig uit de hand is gelopen, krijgt Annemans enorm veel kritiek te verduren. Hij bevestigde aan onze redactie zich even terug te trekken.

Exit Annemans dus. Marc Van Ranst doet dan weer zijn herintrede in het hoogste adviesorgaan. Erika Vlieghe trad zelfs toe tot het persoonlijke team van coronacommissaris Pedro Facon, en kan zo rechtstreeks het beleid aansturen.

Informeel kliekje

Vlieghe en Van Ranst vormen daarnaast ook een informeel kliekje met andere wetenschappers, onder wie biostatistici Geert Molenberghs en Niel Hens, motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste en epidemioloog Pierre Van Damme. Zij geven ad hoc advies aan de verschillende beleidsmakers. De afgelopen dagen voerden die experts – mét eigen WhatsApp-groepje – de druk fors op om tot een volledige lockdown over te gaan. Een standpunt waarvoor ze veel bijval kregen. Zo sprong Margot Cloet, bestuurder bij Zorgnet-Icuro, mee op de kar. En ook Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) kondigde aan te zullen ingrijpen, mocht het Overlegcomité vandaag toch niet streng genoeg zijn.