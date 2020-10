Rode Duivels wijken misschien uit naar Den Dreef in Leuven

De kans bestaat dat de Rode Duivels de thuiswedstrijden tegen Zwitserland (11 november), Engeland (15 november) en Denemarken (18 november) in Leuven spelen. De interlands zijn nu nog gepland in het Koning Boudewijnstadion, maar door de avondklok in Brussel (22 uur) is de stad in gesprek met de voetbalbond.

Theoretisch zijn uitzonderingen op de avondklok mogelijk, maar de Brusselse schepen van Sport, Benoit Hellings (Ecolo), wil niet dat het voetbal een uitzondering krijgt op de maatregelen die gelden voor de hele bevolking.

Een mogelijkheid is de aftrapuren van 20.45 uur te vervroegen. Een andere mogelijkheid is uit te wijken naar een ander stadion. De Belgische voetbalbond is in gesprek met Oud-Heverlee Leuven om het stadion aan Den Dreef te gebruiken. Dat is nu al het thuisstadion van de Red Flames en de nationale beloften. Den Dreef heeft als bijkomend voordeel dat het een stuk goedkoper is om te huren. Omdat er meer dan waarschijnlijk zonder publiek wordt gespeeld, zou een wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion fors verlieslatend zijn. Op de Heizel heeft de bond af te rekenen met bijkomende kosten zoals de huur voor een geluidsinstallatie, ledboarding en zelfs de dug-outs. In het King Power At Den Dreef-stadion is alles aanwezig.