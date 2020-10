Propere Handen? Mogi Bayat maakte vorig jaar drie miljoen winst

Propere Handen: zegt het ú nog iets? Mogi Bayat, een van de hoofdrolspelers in dit fraudeonderzoek, heeft er in ieder geval weinig last van ondervonden. Zijn bedrijf Creative & Management Group heeft vorig jaar 4,1 miljoen euro winst gemaakt. Na aftrek van de vennootschapsbelasting bleef daar nog 2,9 miljoen euro van over. Niet slecht geboerd, dus.

Eind 2018 zat Bayat nog anderhalve maand in de cel in het kader van Operatie Propere Handen, waarin hij beschuldigd wordt van het witwassen van geld en het ontduiken van btw. Hij kwam vrij na het betalen van een borgsom van 150.000 euro, kleingeld voor de Fransman van Iraanse afkomst. En ging daarna dus meteen weer aan de slag. In de nasleep van deze affaire klonk het nog bij heel wat clubs dat ze geen zaken meer zouden doen met de omstreden makelaar. Maar van die belofte blijft niks meer over: zij beloonden hem weer rijkelijk voor zijn diensten. Het is overigens nog steeds wachten op de vordering van het gerecht.

Ook J&S International Football Management, het bedrijf van die andere omstreden makelaar Patrick De Koster, maakte zijn cijfers zopas bekend. In 2019 boekte het 1,4 miljoen euro winst. De Koster regelde tot voor kort de zaken van Kevin De Bruyne. Nu zijn goudhaantje niet meer in zijn portefeuille zit, zal hij het de volgende jaren met heel wat minder moeten stellen. Maar hij zal er niet meteen een boterham minder voor moeten eten.