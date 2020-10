Discussie in profvoetbal: worden wedstrijden niet snel genoeg uitgesteld? “Dit houdt gezondheidsrisico’s in”

Er heerst discussie in het profvoetbal over wanneer een wedstrijd uitgesteld kan worden. Eupen wilde de match tegen Genk uitstellen omdat er aan de Kerhweg 14 man, onder wie 5 spelers , met het coronavirus zitten. De protocollen van de Pro League laten dat echter pas toe vanaf 7 besmette spelers. “Een gezondheidsrisico voor Genk”, vindt Eupen. “Eigenlijk zou heel de ploeg in quarantaine moeten”, vindt viroloog Erika Vlieghe.

Het was KAS Eupen dat de kat de bel aanbond door te opperen dat Genk gevaar loopt als de wedstrijd vanavond doorgaat. 14 personen van Eupen testten positief op het coronavirus. Onder hen 5 spelers waardoor de wedstrijd tegen Genk volgens de protocollen van de Pro League niet kan worden uitgesteld. Dat kan pas vanaf zeven besmette spelers.

Tegen de zin van Eupen: “Dit houdt gezondheidsrisico’s in”, vindt sportief directeur Jordi Condom. “14 van de 47 personen op de club hebben positief getest. Dat is veel en houdt gezondheidsrisico’s in.” Coach Beñat San José, die zelf ook besmet is, reageerde vanuit quarantaine. “We zouden deze match niet moeten spelen. De spelers hebben schrik. Ook voor Genk houdt dit risico’s in.”

“Eigenlijk moet hele ploeg in afzondering”

Viroloog Erika Vlieghe vindt de vrees van Eupen terecht. “Eigenlijk moeten niet alleen de positief geteste spelers in afzondering. Ook alle hoog-risicocontacten moeten in quarantaine. Volgens mij is dat dus de hele ploeg. Enkel spelers die niet met de besmette personen in contact kwamen, mogen vanavond op het veld staan. Gebeurt dat niet dan lopen de spelers van Genk inderdaad risico op besmetting. Voetballers moeten zich houden aan de regels van de maatschappij.”

De Pro League houdt evenwel voet bij stuk. “Het protocol is gestemd en goedgekeurd door alle clubs en door de regering”, aldus woordvoerder Stijn van Bever. “De hoog-risicocontacten die in de maatschappij tellen, vallen volgens ons protocol weg in het profvoetbal omdat er zo frequent getest wordt.” Het kabinet van Vlaams minister van Sport Ben Weyts wilde niet reageren.

Ook KV Mechelen zit met zeven positieve spelers en wil de match van zaterdag tegen Club Brugge uitstellen. Ook hier is de Pro League niet geneigd om in te gaan op dat verzoek omdat ze de zeven spelers in kwestie niet als ‘volwaardige’ A-kernspelers beschouwt. Drie van de zeven speelden immers nog geen minuut dit seizoen. “Volgens de Pro League mogen enkel spelers die (dit seizoen, red.) al op het wedstrijdblad stonden mee in rekening gebracht worden”, weet de club. Voor Wernersson en Van den Eynden is dat niet het geval. De Pro League beschouwt hen daardoor wellicht niet als essentiële A-kernspelers voor KV. Toch vraagt de club om begrip bij de Pro League. “KV Mechelen vraagt dat er rekening gehouden wordt met de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met de zeer korte wedstrijdvoorbereiding voor verschillende spelers die uit quarantaine terugkomen.”

Bij Moeskroen zijn er intussen 21 spelers positief op Covid-19. De club vroeg uitstel voor de wedstrijd van zondag tegen STVV. De Pro League beslist pas vandaag maar hier lijkt uitstel wel onvermijdelijk. Alle spelers en personeelsleden van Moeskroen gaan in quarantaine tot en met maandag.