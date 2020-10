CLUBNIEUWS. Aanwinst Anderlecht na drie weken gearriveerd, alleen Ito ontbreekt bij Genk

Paul Mukairu (rechts) is eindelijk in Brussel Foto: Photo News

Dagelijks houden de vele clubwatchers van Het Nieuwsblad de vinger aan de pols bij onze eersteklassers. Blessures, transfergeruchten of echte transfers, opstellingen of gewoon (leuke) weetjes: ontdek hier als eerste al het clubnieuws van de dag!

ANDERLECHT. Aanwinst Mukairu eindelijk in Brussel

Drie weken na zijn transfer is Paul Mukairu (20) eindelijk in Brussel. Anderlecht huurde hem al op 5 oktober van Antalyaspor, maar door papierwerk en corona raakte de Nigeriaanse flankaanvaller moeilijk in ons land. Sinds dit weekend is hij ter plaatse en Mukairu trainde ook al twee keer mee met de groep. In principe kan hij spelen tegen Antwerp, maar dat is misschien nog wat vroeg. Voor het overige zijn er geen bijkomende blessures bij RSCA. Vandaag krijgen ze wel de resultaten van de coronatests. (jug, thst)

GENK. Alleen Ito ontbreekt

Buiten Junya Ito, afwezig door een ­coronabesmetting, is iedereen beschikbaar. Ook Heynen, die een plaats krijgt in de kern ten koste van Daehli. Het is uitkijken of coach Thorup vasthoudt aan zijn 3-4-3 met Toma (of Oyen) naast Bongonda in steun van Onuachu. Of schakelt hij om naar een 3-5-2 en wordt Dessers zo vanaf de aftrap de spitsbroeder van Onuachu?

Tegenstander Eupen moet vijf spelers (Beck, Cools, Koch, Miangue, Sowah) en coach Benat San Jose missen door corona, maar kan toch een competitief elftal op de mat brengen. T2 Manel ­Exposito neemt de taken van San Jose over op de bank.(bvl)

BEERSCHOT. Vandaag resultaten coronatests bekend

Op de coronatestresultaten is het nog even wachten. Vandaag weet Beerschot-coach Hernan Losada of er positieve­ gevallen zijn in de spelerskern. Vorig weekend testte iedereen negatief.(kofr)

STVV. Pas vandaag beslissing over wedstrijd tegen Moeskroen

De Pro League neemt pas vandaag een beslissing over de wedstrijd van zondag tussen Moeskroen en STVV. In Brussel willen ze de testresultaten van de ­Henegouwers eerst rustig evalueren. Vorige week zag Moeskroen zijn match tegen Cercle Brugge al uitgesteld. Toen testten dertien spelers positief op corona, nu zijn er nog acht besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal aantal besmettingen bij Les Hurlus op 21, daardoor blijven er slechts elf inzetbare spelers over. De beslissing om het duel met de Kanaries uit te stellen, lijkt dus slechts een formaliteit.(rco)

KV OOSTENDE. Match tegen Standard wordt nipt voor D’Haese

Licht aan het einde van de tunnel voor Robbie D’Haese: de aanvaller traint opnieuw mee met de groep na zijn spierblessure. Mogelijk komt de match op Standard wel nog te vroeg voor de youngster. Coach Blessin hakt de knoop zaterdag door. Boonen en Jäkel blijven out en revalideren voort.

De beloften halen 13 op 15 na een gelijkspel tegen Cercle Brugge. Daardoor zijn de jongens van coach Kurt Bataille nu vijf matchen ongeslagen. Berte maakte de openingstreffer van groen-zwart ongedaan. Patoulidis deed opnieuw wedstrijdritme op.(jve)