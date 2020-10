Diensthoofd intensieve zorg ziet coronapatiënten toestromen: “Ik heb in 20 jaar carrière nooit zoveel schrik gehad”

Genk -

“Ik heb in 20 jaar carrière nog nooit zoveel schrik gehad”, zegt dr. Margot Vander Laenen, diensthoofd intensieve van het ZOL in Genk. “Er blijven Covid-patiënten toestromen, terwijl onze intensieve al vol ligt. We kunnen die niet-Covid-patiënten niet wegtoveren en dat willen we ook niet. Die mensen verdienen evenveel kansen.”