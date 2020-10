Antwerp siert covers van Britse sportkranten: “Verdiende overwinning met Ritchie De Laet in majestueuze vorm”

Niet de overwinning van Arsenal tegen Dundalk, niet die van Leicester tegen AEK Athene, wel de nederlaag van Tottenham Hotspur tegen Royal Antwerp Football Club stond vrijdagmorgen reuzegroot op de covers van de Britse sportkranten.

Antwerps luidde de vernederende titel bij de sportkrant van de Mirror. Twerps is een Engels woord voor dommeriken, om u een idee te geven wat de Britse pers exact vond van de nederlaag van Tottenham tegen de Great Old.

Foto: Mirror

Voor de prestatie van Antwerp evenwel niets dan lovende woorden: “Met Ritchie De Laet in een majestueuze vorm zette Antwerp een knappe prestatie neer die in schril contrast stond tegenover ce van de vreselijke van de Spurs. Even voor het einde vierde Antwerp zijn verdiende overwinning al met vuurwerk buiten het stadion.”

Meer van hetzelfde bij The Daily Telegraph, waar Antwerp eveneens met een grote foto op de cover van het sportkatern prijkte: vierende spelers boven het beeld van een wanhopige José Mourinho