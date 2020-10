Sparta-verdediger Bart Vriends schenkt 1 procent van zijn salaris aan goed doel: “Ik besef dat ik geluk heb met mijn geprivilegieerd leven”

Bart Vriends (29), een Nederlandse verdediger van Sparta Rotterdam, gaat jaarlijks één procent van zijn salaris afstaan aan Common Goal, een organisatie die voetballers verzamelt die zich willen inzetten voor een betere wereld.

“Het bestaan dat ik nu heb, heeft er niet per se mee te maken dat ik zo hard heb gewerkt en zo getalenteerd ben”, zegt Vriends bij de Nederlandse krant Trouw. “Ik besef dat ik geluk heb met mijn geprivilegieerd leven. En ik besef ook dat ik geluk heb dat ik in Nederland geboren ben. In ons land zijn de kansen talrijk, maar als je drie landen verderop geboren bent, kom je er veel moeilijker aan te pas. Je als voetballer voor iets inzetten, heeft me altijd wel aangesproken.”

En dus gaat Vriends als allereerste mannelijke Nederlandse voetballer jaarlijks 1 procent van zijn salaris afstaan aan Common Goal, een liefdadigheidsinstelling waaraan ook onder meer Giorgio Chiellini (Juventus) en Jürgen Klopp (Liverpool) geld schenken. “Wat ik inbreng, stelt natuurlijk niet veel voor in vergelijking met iemand als Klopp, maar daar gaat het niet om. Iedereen draagt z’n steentje bij.”