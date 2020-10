Overlegcomité komt om 13 uur samen: dit ligt er op tafel

Dat er vandaag nieuwe maatregelen aankomen, is duidelijk. Coronacommissaris Pedro Facon zei donderdagavond nog dat het de laatste kans is om bijkomende maatregelen te nemen. Daarom komt het Overlegcomité om 13 uur opnieuw samen. Wat er precies beslist zal worden, is nog niet zeker maar er ligt wel heel wat op tafel.