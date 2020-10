Vier op de vijf kon niet gepast afscheid nemen bij overlijden door Covid-19

Uit onderzoek van het UZ Gent blijkt dat slechts één op de vijf van de nabestaanden van een overleden Covid-patiënt gepast afscheid heeft kunnen nemen. “Tijdens de tweede golf kunnen we een groot verschil maken door goede communicatie”, klinkt het.

De dienst Geriatrie en de Palliatieve eenheid van het UZ Gent onderzochten de afgelopen maanden het rouwproces van 165 nabestaanden van overleden Covid-19-patiënten. Daaruit bleek dat 81 procent niet gepast afscheid kon nemen voor het overlijden en 75 procent na het overlijden. De redenen die ze daarvoor opgaven waren dat fysiek afscheid, telefonisch afscheid nemen of videobellen niet mogelijk was. Slechts een derde van de mensen heeft fysiek afscheid kunnen nemen. Maar patiënten waren ook niet meer bij bewustzijn, nabestaanden werden onvoldoende voorbereid op het overlijden, er was te weinig informatie of er werd volgens de nabestaanden te weinig rekening gehouden met hun mening over de zorg van hun naaste.

Ook het rouwproces verloopt anders omdat nabestaanden weinig contact kunnen hebben met vrienden of familie.

“Het onderzoek toont aan dat nabestaanden na het overlijden vooral emotionele steun zoeken bij familie en vrienden, en minder bij professionelen”, zegt onderzoeker Liesbeth Van Humbeeck. “Zorgverleners kunnen echter net proactief de basis leggen voor goede professionele ondersteuning tijdens de behandelingsfase en de palliatieve zorg. We moeten daarom blijven inzetten op goede communicatie met de naasten, zowel in de ziekenhuizen als woon-zorgcentra. We moeten naasten zo veel mogelijk de kans geven om waardig afscheid te nemen op afstand en daarbij goed afstemmen wat kan en wat niet.”

“De huidige pandemie legt bloot dat omgaan met sterven, verlies en verdriet weinig ingebed is in onze maatschappij. We moeten zoeken naar andere manieren van afscheid, troost en verbinding die bij de naasten passen. Samen afscheid nemen moet dus zeker mogelijk blijven, ook tijdens een tweede golf.”

Het onderzoek van het UZ Gent loopt de komende maanden nog verder.