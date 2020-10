Nieuwe arrestatie na bloedbad Nice

De Franse politie heeft vrijdag een 47-jarige man aangehouden die contact gehad zou hebben met de man die donderdag drie mensen doodde in Nice. Dat melden gerechtelijke bronnen. De man werd aangehouden voor verhoor.

In de basiliek van Notre-Dame in Nice viel een 21-jarige Tunesiër donderdagochtend verschillende mensen aan. Drie mensen kwamen daarbij om.

Later op de dag waren er nog andere incidenten in Frankrijk. Ook in Saoedi-Arabië werd een bewaker van een Frans consulaat met een mes aangevallen. In de Arabische wereld lag de Franse president Emmanuel Macron de voorbije dagen onder vuur vanwege forse stellingnames tegen het islamisme, na de onthoofding van een Franse leerkracht die spotprenten van de profeet Mohammed had getoond.

De politie schoot de dader later neer. Hij zou eerder dit jaar via het Italiaanse eiland Lampedusa naar Europa zijn gekomen.