Simone (44) kon nog ontsnappen uit de kerk, maar bezweek: “Zeg mijn kinderen dat ik van hen hou”

“Zeg mijn kinderen dat ik van hen hou”, dat waren de laatste woorden die de 44-jarige Braziliaanse Simone Barreto Silva tegen de hulpverleners uitsprak. Zij is een van de drie dodelijke slachtoffers na de mesaanval in Nice.

Volgens internationale media heeft het Braziliaanse consulaat in Parijs bevestigd dat de 44-jarige Simone Barreto Silva een van de slachtoffers is van de aanslag op de basiliek Notre-Dame in Nice.

“Ze stak de straat over, helemaal onder het bloed. Mijn broer en een van onze medewerkers hebben haar opgevangen en binnen gelegd. Ze begrepen er eerst niets van. Ze zei dat er een gewapende man in de kerk was”, dat verklaarde Brahim Jelloule, eigenaar van het restaurant waar Silva binnenliep nadat ze uit de basiliek was gevlucht.

Een half uur later overleed de vrouw. “Zeg mijn kinderen dat ik van hen hou”, zei ze nog tegen de hulpverleners. Silva was een 44-jarige vrouw uit Brazilië. Ze is moeder van drie kinderen en woonde al zeker 30 jaar in Frankrijk. Silva was kokkin, maar werkte tegenwoordig als verzorgster. Volgens RFI had ze ook de Franse nationaliteit.