KV Mechelen vangt bot bij Pro League: match tegen Club Brugge gaat toch door

KV Mechelen diende donderdagavond een officieel verzoek tot uitstel in omdat het met zeven positieve coronagevallen in de spelerskern zit. De Pro League wees dat verzoek af omdat zij menen dat het niet om zeven essentiële spelers gaat.

Van de zeven besmette spelers zijn er drie die dit seizoen nog geen minuut in actie kwamen (Bouzian, Wernersson en Van den Eynden). De laatste twee haalden dit seizoen zelfs nog nooit het wedstrijdblad.

Voor KV Mechelen komt het nieuws als een domper. De vijf spelers die terugkeren uit quarantaine (Bushiri, Schoofs, Kaya, Voet en Boni) kunnen vandaag pas voor de eerste keer meetrainen met de groep na één week (en in het geval van Bushiri zelfs twee weken) niet te hebben kunnen meetrainen. Het is zeer twijfelachtig of zij fysiek klaar zijn om morgenavond aan te treden tegen de landskampioen. Naast de basisspelers Peyre, Vranckx, Togui en regelmatige invaller Shved (allemaal in quarantaine) moet Vrancken morgen ook de geschorste Kabore missen.

Wouter Vrancken geeft om 13u zijn persconferentie in aanloop naar de match van morgen.