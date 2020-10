Professor Annemans legt op sociale media uit waarom hij uit Celeval stapte: “ Wie weet opent het bij sommigen de ogen”

Professor Lieven Annemans, die eerder deze week uit het adviesorgaan Celeval stapte, deelt de inhoud van zijn ontslagbrief vrijdag op Facebook. De gezondheidseconoom wilde de beslissing discreet houden, maar wegens “speculaties, insinuaties en scheeftrekkingen in de media voel ik me verplicht mijn ontslagbericht publiek te maken”, klinkt het nu.

De ontslagbrief dateert van dinsdag en was gericht aan de voorzitter van Celeval, de coronacommissaris, de premier en de minister van Volksgezondheid. Als redenen voor zijn ontslag geeft Annemans “een combinatie van gezondheidsproblemen en een hoogst onduidelijke situatie van de huidige adviesstructuur” op. In het bericht geeft hij enkele beschouwingen en ook vrijblijvend advies.

De professor verdedigt zich tegen de kritiek aan zijn adres. “Men deed mij in september zelfs af als ‘corona-ontkenner’, terwijl ik enkel wilde wijzen op het verkeerdelijk rapporteren van het aantal besmettingen zonder de context (aantal tests, wie test men) te duiden. Ik heb bovendien zelf constructief meegewerkt aan een barometer gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames”, zegt hij. “Men deed mij ook af als ‘versoepelaar’ terwijl ik net ijverde tegen die maatregelen die meer schade toebrachten dan baten. De manier waarop ik geportretteerd werd en wordt weegt op mijn gezondheid en die van mijn gezin.”

“Zij die me kennen weten dat ik me al mijn hele loopbaan inzet voor rechtvaardigheid en voor de gezondheid en het welzijn van alle mensen, in het bijzonder diegenen die het moeilijk hebben. Ik zal dat blijven doen zodra mijn gezondheid het toelaat. Ik wens jullie veel moed en sterkte de komende tijd en heb alle respect voor jullie engagement en inzet”, besluit Annemans.