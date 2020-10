Club Brugge en Antwerp konden Nederland maar net afhouden: waarom België dringend een Europees mirakel nodig heeft

Een dubbele optater was het, de kansloze nederlagen van AA Gent en Standard donderdagavond in Europa. Ook op de coëfficiëntenranking van de UEFA. Als Antwerp en Club Brugge deze week geen resultaten neergezet zouden hebben, was België zijn achtste plek nu al kwijtgespeeld aan Nederland. Sowieso wordt het bidden voor een Europees mirakel, want een scenario waarbij België zijn rechtstreekse Champions League- en Europa League-ticket kwijtspeelt, komt hoe langer hoe dichter.