Kindjes die verkleed zijn krijgen een gratis Happy Meal bij McDonalds

Halloween ziet er dit jaar net wat anders uit. Geen kindjes die aan onze deur komen aanbellen in de hoop met een berg snoep thuis te komen. Maar daar heeft McDonalds een oplossing op gevonden.

Want op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober biedt de fastfoodketen gratis happy meals aan aan kindjes die verkleed naar de McDrive afzakken in de buurt. “Ouders en kinderen kunnen in de veilige omgeving van hun bubbel in de auto toch een leuk familie-uitstapje maken”, klinkt het. Kinderen mogen maximaal 12 jaar zijn, moeten verkleed zijn en vergezeld zijn van een volwassene. Er geldt een maximum van vijf gratis Happy Meals per bestelling.