Brusselse regering vraagt volmachten om crisis aan te pakken

Brussel - De Brusselse regering heeft een ontwerp van ordonnantie naar de Raad van State gestuurd om net als bij de eerste golf van de coronacrisis met volmachten te kunnen besturen om zo sneller op de bal te kunnen spelen. De volmachten gelden voor twee maanden, een periode die éénmaal verlengd kan worden. Het advies van de Raad van State wordt volgende week verwacht. Eens het ontwerp definitief goedgekeurd is, wordt het naar het Brussels Parlement gestuurd, dat de ordonnantie dan in de week na de herfstvakantie kan goedkeuren.

In maart kwam de vraag voor volmachten van het Brussels Parlement, waardoor een advies van de Raad van State niet verplicht is. Nu komt het initiatief dus van de regering en moet de tekst dus aan de Raad van State voorgelegd worden. Aangezien het volgende week herfstvakantie is en het parlement dan normaal gezien niet bijeenkomt, zorgt dit niet voor vertraging.

Het parlement zal zijn plenaire zitting wel met een week moeten vervroegen. Normaal was de volgende vergadering pas op vrijdag 20 november voorzien. Maar het bureau van het Brussels Parlement kan die datum zonder problemen aanpassen.