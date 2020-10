Knieoperatie Van Dijk geslaagd, geen termijn voor revalidatie

Foto: Pool via REUTERS

Virgil van Dijk heeft in Londen een operatie ondergaan aan zijn rechterknie. De ingreep is volgens zijn club Liverpool succesvol verlopen. De Engelse kampioen wil niet zeggen hoelang Van Dijk moet revalideren. Zeker is dat hij enkele maanden aan de kant staat.

De aanvoerder van het Nederlands elftal raakte bijna twee weken geleden geblesseerd tijdens de stadsderby tegen Everton, door een wilde ingreep van doelman Jordan Pickford. De kniebanden van Van Dijk raakten daardoor beschadigd. Onduidelijk is of de 29-jarige verdediger op tijd fit is voor het uitgestelde EK van komende zomer.

“Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren”, zei Van Dijk eerder zelf al. “Ik bekijk mijn revalidatieproces van dag tot dag. Mijn focus ligt daar volledig op. Ik zal terugkeren.”