Sciensano: geen kentering op te merken in cijfers

De langverwachte kentering in de coronacijfers valt nog niet te merken. Dat zei de interfederale woordvoerder over het coronavirus, Steven Van Gucht, vrijdag op de persbriefing van het crisiscentrum. In de jongste zeven dagen zijn voor het eerst zelfs meer dan 100.000 bevestigde besmettingen vastgesteld, 107.214 om precies te zijn.

Gemiddeld waren er 15.316 besmettingen per dag in de periode van 20 tot 26 oktober, de jongste zeven dagen waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn. Dat is een stijging met 38 procent op weekbasis. “Dat kan de indruk geven dat de snelheid vertraagt waarmee het aantal besmettingen stijgt, maar we moeten opletten met die cijfers”, zei Van Gucht.

Op 21 oktober werd namelijk de teststrategie gewijzigd, waardoor asymptomatische personen in het algemeen niet langer worden getest. Volgens modellen van de UHasselt zouden er gemiddeld 18.000 bevestigde gevallen per dag geweest zijn in diezelfde periode van 7 dagen als op dezelfde manier zou getest zijn. Dat zou neerkomen op een stijging van 66 procent tegenover de week ervoor.

Verder verdubbelen het aantal opnames in de ziekenhuizen op dit moment om de acht à negen dagen. Er liggen nu 6.187 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 1.057 op intensieve zorg. “Bij de huidige trend wordt de kaap van 2.000 patiënten op intensieve zorg gerond in zeven dagen. Dat is de maximumcapaciteit in fase 2B.”

De sterftecijfers verdubbelen om de zes dagen. Deze week waren er al verschillende dagen met meer dan honderd overlijdens. Gemiddeld waren er tussen 20 en 26 oktober 79 overlijdens per dag.

Van Gucht riep op om tijdens dit allerheiligenweekend steeds afstand te houden bij een bezoek aan begraafplaatsen en een mondmasker te dragen zoals verplicht. Hij vroeg ook om nadien niet af te spreken met vrienden of familie. “Elke keer dat we samenkomen kan het virus de brug maken van het ene huishouden naar het andere. Het doorbreken van die bruggetjes maakt een groot verschil voor het verdere verloop van de epidemie. Het kan binnen twee weken het verschil maken voor onze ziekenhuizen.”

Van Gucht besloot dat naast de “toenemende druk op de ziekenhuizen ook de situatie in de woon-zorgcentra verslechtert”. Het aantal besmettingen per duizend bewoners per week in de woon-zorgcentra verdubbelde tot verdrievoudigde sinds een week ervoor. “De stabilisatie in Brussel, die we vorige week gemeld hadden, heeft zich dus jammer genoeg niet doorgezet. Vlaanderen volgt, met wat vertraging, de stijgende trend in Brussel en Wallonië.”