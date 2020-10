Nog niet zeker of Waasland-Beveren-AA Gent kan doorgaan: “We wachten nog op de laatste testresultaten”

Het is nog niet zeker of de competitiewedstrijd van zondagavond tussen Waasland-Beveren en AA Gent zal kunnen doorgaan. “Van zes jongens weten we nog niet of ze positief of negatief getest hebben, maar voorlopig gaan we ervan uit dat er gespeeld zal worden”, zei Waasland-Beveren-trainer Nicky Hayen vrijdagmiddag.

De hamvraag bij de persconferentie van Waasland-Beveren was natuurlijk of de partij van zondagavond tegen AA Gent kan doorgaan. De Waaslanders moesten eerder hun matchen tegen KV Oostende en Charleroi laten uitstellen, maar meldden afgelopen week zelf op hun website dat ze een dalende lijn zien in het aantal coronabesmettingen.

Om de wedstrijd van zondagavond tegen AA Gent te laten doorgaan, zou de club zijn aantal besmette A-kern-spelers moeten zien terugvallen tot minder dan zeven. Vrijdagmiddag had Waasland-Beveren de laatste testresultaten echter nog niet gekregen. “We zijn nog wachtende”, zei trainer Nicky Hayen. “Van zes jongens weten we nog niet of ze positief of negatief getest hebben. Het kan nog even duren tot we de resultaten hebben, dat maakt onze situatie niet zo eenvoudig. Maar normaal gezien gaat de wedstrijd wel door.”

Trainingsachterstand

Als de match al zal doorgaan, is het nog maar de vraag hoe Waasland-Beveren aan de aftrap zal komen na enkele weken waarin corona hun voorbereiding danig verstoorde. “Wij met de staf hebben onze voorbereiding altijd gemaakt, omdat we nooit zeker waren of we aan die limiet van zeven onbeschikbare spelers zouden komen of niet. Maar voor de spelers was het moeilijker”, aldus Hayen. “We hebben nooit rechtstreeks maar telkens via een medium met hen moeten werken. Ze kregen individuele programma’s zonder balcontact. We hebben hen wel specifieke loopprogramma’s gegeven om een match te simuleren, met intervallen. Maar zonder bal is dat een heel stuk zwaarder om te doen.”

De vrees is dan ook dat de spelers trainingsachterstand zullen hebben. “Ik hoop dat we op dat vlak niet te veel verloren hebben. We hadden de voorbije weken eigenlijk willen gebruiken om sommige jongens op te trainen. Jammer genoeg zijn zij die het nodig hebben, ziek geworden. Er zit nu niks anders op dan te proberen de trainingsachterstand zo goed mogelijk weg te werken. We hebben op dit moment nog maar twee dagen met de volledige groep kunnen trainen, en dan vandaag (vrijdag, nvdr) en morgen (zaterdag, nvdr) nog.”

Gewond dier

Eén voordeel zou Waasland-Beveren wel hebben, mocht de match tegen AA Gent kunnen doorgaan: de Buffalo’s zitten niet bepaald in een positieve spiraal na vier opeenvolgende nederlagen. “Je mag wel niet uit het oog verliezen dat ze tegen Hoffenheim, Genk en Liberec toch altijd kansen hebben gehad, net zoals in die 5-2-nederlaag tegen Cercle”, zei Nicky Hayen. “Als je naar de individuele kwaliteiten kijkt, zou ik ze zeker niet onderschatten. Ze zijn een gewond dier, en we weten allemaal dat een gewond dier lelijk uit de hoek kan komen. Aan ons om te zorgen dat ze een gewond dier blijven.”

Behalve de corona-afwezigen staat bij Waasland-Beveren enkel nog middenvelder Milan De Mey aan de kant met een blessure. Aanvaller Jordan Faucher is op de terugweg, maar zal rustig gebracht worden.