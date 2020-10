Vincent Kompany zwaait met lof voor Antwerp: “Een spits als Mbokani, een kilometervreter als Gerkens: Antwerp heeft veel metier”

Vincent Kompany zag Antwerp ook winnen van Tottenham en was onder de indruk. Ook Pieter Gerkens - die RSCA deze zomer verliet - gooide hoge ogen. The Great Old komt zondag naar het Lotto Park en Kompany weet dat dit geen sinecure wordt. “Een traditioneel Anderlecht zou favoriet zijn, maar nu zijn we dat niet.”

De vraag of Antwerp titelkandidaat is, is een beetje een open deur intrappen. Toch legden we ze voor aan Kompany nadat Leko en co Mourinho hadden afgetroefd. “Met corona is het heel moeilijk te voorspellen wie de titelkandidaten zijn”, aldus Vince The Prince. “Het zijn er meer dan iedereen denkt omdat het seizoen zo onvoorspelbaar is, maar als Antwerp met zijn sterkste elftal kan blijven aantreden is het niet meer dan logisch dat ze aan de top meedraaien. Kijk naar de namen, kijk naar de leeftijd, kijk naar het aantal matchen dat die jongens al speelden.”

De rijpheid van de Antwerpenaren was ook doorslaggevend tegen Tottenham. Gasten als Mbokani en Refaelov deelden de Spurs een uppercut uit. “Antwerp is gewoon een heel volwassen en complete ploeg. Ze beschikken over enkele sleutelelementen die altijd bepalend zijn. Dan denk ik aan Mbokani en Refaelov, maar ook Gerkens en Haroun zijn belangrijke schakels. Misschien nog crucialer dan de anderen. Zij zorgen ervoor dat de getalenteerde jongens optimaal renderen. Ze lezen het spel goed, lopen kilometers voor de ploeg en Haroun toont ook veel leiderschap.”

“Pieter Gerkens kan bij eender welke ploeg in België renderen”

Tiens, voor Pieter Gerkens was vorige zomer geen plaats meer bij Anderlecht. Zelfs in de oefenmatchen zat de middenvelder soms op de bank. Nu wordt hij opeens bejubeld. Past zijn profiel misschien beter op de Bosuil dan in het Lottopark? “Pieter Gerkens kan bij eender welke ploeg in België renderen. Bij Antwerp, bij Club Brugge, bij Waasland-Beveren. Van de beste tot de slechtste ploeg. Pieter is een geweldig intelligente speler met veel energie en goeie looplijnen. Bovendien plaatst hij het belang van de ploeg voor zijn eigenbelang. Ik ben niet verrast dat hij het zo goed doet bij Antwerp en ik gun het hem ook. Helaas hadden wij bij Anderlecht op zijn positie net heel veel andere spelers: Trebel, Zulj, Verschaeren, Tau, maar ook El Hadj en Arnstad. In onze huidige financiële situatie kunnen wij geen spelers stockeren en hun carrière afremmen. Het was logisch dat Pieter een oplossing zocht en ik ben blij dat hij nu gelukkig is. Al had hij ons uiteraard nog kunnen helpen.”

Het voordeel dat RSCA misschien wel heeft is dat Antwerp zondag naar Brussel komt met een zware match in de benen en dat er misschien decompressie zal zijn. Toch is Kompany op zijn hoede. “Het is wellicht de oudste ploeg van België tegen de jongste ploeg. Wij willen energie en frisheid etaleren en tonen wie we echt zijn. Daartegenover staat dat Antwerp veel ervaring heeft. Veel van die jongens zijn het gewoon om drie matchen in de week te spelen en kunnen dat managen. Het is geen enorm voordeel. Een traditioneel Anderlecht zou normaal favoriet zijn, maar vandaag zijn we dat eerlijk gezegd niet. Wat niet wegneemt dat we willen winnen. Onze ploeg is completer dan vorig jaar.”

Uniek wapen

Eén van de Antwerpse sterkhouders voor wie Kompany best uitkijkt is Dieumerci Mbokani. Had die zijn carrière niet beter afgesloten bij paars-wit? “Ik ken Dieu al van toen hij als jonge speler bij Anderlecht arriveerde”, besluit de RSCA-coach. “Dankzij de evolutie die hij maakte is hij nu een uniek wapen in België. Daar doet Antwerp zijn voordeel mee. Alleen heeft Mbokani ook een ploeg nodig die zich volledig richt op hem. Dan acteert hij op zijn allerbeste niveau. Bij Antwerp gebeurt dat en dat is voor hem de ideale situatie. Wij zaten bij Anderlecht niet in de positie om dat te doen.”