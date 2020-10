Turkije en Griekenland getroffen door zware aardbeving: beelden tonen ingestorte gebouwen en straten die overstromen, onduidelijkheid over slachtoffers

In de Egeïsche Zee nabij de Turkse kust en het Griekse eiland Samos heeft een krachtige aardbeving plaatsgevonden. Er is nog geen nieuws over slachtoffers maar veel gebouwen zijn er ingestort.

Volgens het Turkse Disaster and Emergency Management Presidency zou het om een aardbeving met een kracht van 6,6 op de Schaal van Richter gaan. Het U.S. Geological Survey spreekt van 7.0.

Het epicentrum zou zo’n 17 kilometer van de kust van de Turkse provincie Izmir liggen op een diepte van 16 kilometer. De beving kon gevoeld worden langs de kustlijn van Izmir en volgens het Griekse seismologische observatorium was de beving ook te voelen tot op het Griekse eiland Samos, het eiland Kreta en in Athene.

Inwoners van het eiland Samos, zo’n 45.000, werden gewaarschuwd om weg te blijven van de kustlijn. “Het was een heel grote aardbeving. Het is moeilijk een nog grotere te hebben”, zei Eftyhmios Lekkas, hoofd van de Griekse organisatie voor anti-seismische planning, aan de Griekse Skai TV.

In Turkije zijn er meldingen van zes ingestorte gebouwen in de wijken van Bayrakli en Bornova, zei minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu op Twitter. De beving werd zowel in de nabijgelegen steden als in Istanboel, de grootste stad van Turkije, gevoeld, zo’n 540 kilometer naar het noorden, meldt de staatsomroep TRT.

TRT toonde beelden van een ingestort gebouw in Bornova in Izmir, verschillende auto’s bedolven onder het puin en mensen die wegrennen hun huizen in paniek. Izmir zit op een actieve breuklijn.

Volgens lokale media zijn er nog geen slachtoffers gemeld.