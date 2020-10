Antwerp-held Lior Refaelov door de ogen van zaakwaarnemer Dudu Dahan: “Rafa verdient nu eindelijk die Gouden Schoen”

Lior Refaelov heeft het nog maar eens geflikt. De man die Antwerp de beker bezorgde, was nu ook matchwinnaar tegen Tottenham. Hoe blijft de Israëliër – 34 intussen – het toch doen? We vroegen het aan zijn zaakwaarnemer en goeie vriend Dudu Dahan (48), die ons ook een inkijk geeft in zijn toekomst – Refaelov is immers einde contract. “Er is interesse uit de MLS. Maar Antwerp is Rafa’s eerste keus.”